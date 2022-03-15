كازاخستان تحظر اخراج أكثر من 10 آلاف دولار نقدا من البلد
AzerTAg.az
١٥.٠٣.٢٠٢٢ [١٤:٥٦]
باكو، 15 مارس (أذرتاج)
وقع الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكايف على مرسوم "حول الاجراءات الاقتصادية الإضافية لضمان الاستقرار المالي للبلد. بناء على ذلك، منع إخراج ما يزيد على 10 آلاف دولار من النقد الأجنبي والسبائك الذهبية من كازاخستان.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي للديوان الرئاسي الكازاخستاني ان قيود الإخراج تفرض أيضا على السبائك الذهبية الصافية والمسكوكات الذهبية والفضية الاستثمارية للبنك الوطني وكذلك الذهب بوزن ما يزيد عن 100 غرام.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
١٥.٠٣.٢٠٢٢ [١٢:٣٠]
١٥.٠٣.٢٠٢٢ [١١:٥٩]
١٤.٠٣.٢٠٢٢ [١٢:٢٥]
١٢.٠٣.٢٠٢٢ [١٦:٤٣]
١٥.٠٣.٢٠٢٢ [١٣:٢٩]
١٥.٠٣.٢٠٢٢ [١٢:٢٧]
١٥.٠٣.٢٠٢٢ [١١:٢٢]
١٥.٠٣.٢٠٢٢ [١٦:٣١]
١٥.٠٣.٢٠٢٢ [١٦:٢٥]
١٥.٠٣.٢٠٢٢ [١٤:٠٢]
١٥.٠٣.٢٠٢٢ [١٣:٥٦]
٠٩.٠٣.٢٠٢٢ [١٥:٣٨]
٢٨.٠٢.٢٠٢٢ [١٢:٣٧]
٢٥.٠٢.٢٠٢٢ [١٣:٤٦]
١٥.٠٣.٢٠٢٢ [١٧:٥٤]
١٥.٠٣.٢٠٢٢ [١٧:٢٠]
١٥.٠٣.٢٠٢٢ [١٥:٥٢]
١٥.٠٣.٢٠٢٢ [١٢:٣٩]
١٥.٠٣.٢٠٢٢ [١٦:٢٥]
٠٩.٠٣.٢٠٢٢ [١٣:٥١]
١٢.٠٢.٢٠٢٢ [١٥:٤٩]
٠٩.٠٢.٢٠٢٢ [٢٠:٠١]
١٥.٠٣.٢٠٢٢ [١٦:٤٤]
١٥.٠٣.٢٠٢٢ [١٦:٢٩]
١٤.٠٣.٢٠٢٢ [١٧:٥٧]
١٤.٠٣.٢٠٢٢ [١٧:٥١]
١٥.٠٣.٢٠٢٢ [١٥:١٢]
١٤.٠٣.٢٠٢٢ [١٥:٢٨]
١٢.٠٣.٢٠٢٢ [١٤:٤١]
١١.٠٣.٢٠٢٢ [١٥:١٠]
١٤.٠٣.٢٠٢٢ [١٦:١٦]
١٤.٠٣.٢٠٢٢ [١٦:٠٢]
١٤.٠٣.٢٠٢٢ [١٢:٥٣]
١٤.٠٣.٢٠٢٢ [١٢:١١]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك