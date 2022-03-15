كازاخستان تحظر اخراج أكثر من 10 آلاف دولار نقدا من البلد

باكو، 15 مارس (أذرتاج)

وقع الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكايف على مرسوم "حول الاجراءات الاقتصادية الإضافية لضمان الاستقرار المالي للبلد. بناء على ذلك، منع إخراج ما يزيد على 10 آلاف دولار من النقد الأجنبي والسبائك الذهبية من كازاخستان.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي للديوان الرئاسي الكازاخستاني ان قيود الإخراج تفرض أيضا على السبائك الذهبية الصافية والمسكوكات الذهبية والفضية الاستثمارية للبنك الوطني وكذلك الذهب بوزن ما يزيد عن 100 غرام.