  • الرئيسية
    • / ثقافة

    ثقافة


    عرض إمكانيات سياحية لأذربيجان في الهند

    ١٥‎.٠٣.٢٠٢٢ [١٦:٢٥‎]

    باكو، 15 مارس (أذرتاج)

    تشارك أذربيجان بجناح وطني في معرض OTM Mumbai 2022 الدولي الذي انطلقت فعالياته في مدينة مومباي الهندية في 14 مارس. يشارك في المعرض المكتب السياحي الاذربيجاني و10 شركات اذربيجانية.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب السياحي ان الجناح الوطني يعرض لزوراه الإمكانيات السياحية لأذربيجان وكذلك الأراضي المحررة من الاحتلال الأرميني، قواعد السفر السائدة في فترة الجائحة، والمنتجات السياحية الجديدة واتجاهاتها.

    سيستمر المعرض حتى 16 مارس.

    قال نائب المدير التنفيذي العام للمكتب السياحي الاذربيجاني في كلمة القاها في ورشة عمل عقدت في اطار المعرض ان السوق السياحية الأذربيجانية احدى الأسواق الأولوية لاذربيجان مشيرا الى ان السياح الهنود يفضلون السفر الى البلد للاستراحة فضلا عن سياحة العمل وإقامة حفلات فرح وغيرها من أنواع السياحة. أضاف ان الهند من البلدان المسموح لمواطنيها بالسفر الى أذربيجان جوا ابتداء من 15 فبراير لهذا العام.

    يذكر ان المعرض يشارك فيه حوالي 1100 مشارك من 55 بلدا واكثر من 30 الف خبير سياحي.

     

    AZERTAG.AZ :عرض إمكانيات سياحية لأذربيجان في الهند
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٩.٠٣.٢٠٢٢ [١٣:٥‎١]
    قره باغ قد تستقبل حوالي مليون سائح حتى عام 2025
    ١٢.٠٢.٢٠٢٢ [١٥‎:٤٩]
    وسائل الاعلام العربية تنشر مقالا عن الإمكانيات السياحية لقره باغ
    ٠٩.٠٢.٢٠٢٢ [٢٠:٠١]
    أعضاء اتحاد وكالات السفر التركية يزورون ناخجوان في شهر مايو
    ٢٧.٠١.٢٠٢٢ [١١:١١]
    محميات أذربيجان: محمية بسيط شاي الطبيعية لأشجار الدلب المشرقي أصغرها في البلد
    عرض إمكانيات سياحية لأذربيجان في الهند عرض إمكانيات سياحية لأذربيجان في الهند عرض إمكانيات سياحية لأذربيجان في الهند عرض إمكانيات سياحية لأذربيجان في الهند عرض إمكانيات سياحية لأذربيجان في الهند عرض إمكانيات سياحية لأذربيجان في الهند