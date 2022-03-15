عرض إمكانيات سياحية لأذربيجان في الهند

باكو، 15 مارس (أذرتاج)

تشارك أذربيجان بجناح وطني في معرض OTM Mumbai 2022 الدولي الذي انطلقت فعالياته في مدينة مومباي الهندية في 14 مارس. يشارك في المعرض المكتب السياحي الاذربيجاني و10 شركات اذربيجانية.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب السياحي ان الجناح الوطني يعرض لزوراه الإمكانيات السياحية لأذربيجان وكذلك الأراضي المحررة من الاحتلال الأرميني، قواعد السفر السائدة في فترة الجائحة، والمنتجات السياحية الجديدة واتجاهاتها.

سيستمر المعرض حتى 16 مارس.

قال نائب المدير التنفيذي العام للمكتب السياحي الاذربيجاني في كلمة القاها في ورشة عمل عقدت في اطار المعرض ان السوق السياحية الأذربيجانية احدى الأسواق الأولوية لاذربيجان مشيرا الى ان السياح الهنود يفضلون السفر الى البلد للاستراحة فضلا عن سياحة العمل وإقامة حفلات فرح وغيرها من أنواع السياحة. أضاف ان الهند من البلدان المسموح لمواطنيها بالسفر الى أذربيجان جوا ابتداء من 15 فبراير لهذا العام.

يذكر ان المعرض يشارك فيه حوالي 1100 مشارك من 55 بلدا واكثر من 30 الف خبير سياحي.