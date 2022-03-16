وزير الخارجية التركي يزور روسيا
AzerTAg.az
١٦.٠٣.٢٠٢٢ [١٠:٣٥]
باكو، 16 مارس، (أذرتاج)
قام وزير الخارجية التركي مولود جاووش أوغلو بزيارة روسيا.
أفادت وكالة اذرتاج ان هذه المعلومات كتبها وزير الخارجية التركي مولود جاووش أوغلو في حسابه على فيسبوك.
كتب الوزير جاووش أوغلو أنه "بعد منتدى أنطاليا، نحن في موسكو لمواصلة أنشطتنا الدبلوماسية لحل الأزمة في أوكرانيا".
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