3 ملايين شخص فروا من أوكرانيا

باكو، 16 مارس، (أذرتاج)

فر 3 ملايين شخص من أوكرانيا منذ بدء العمليات العسكرية الروسية.

أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي على تويتر.

قال: "لقد اجتزنا اليوم مرحلة رهيبة أخرى. ثلاثة ملايين شخص فروا من أوكرانيا. يجب أن تتوقف الحرب".