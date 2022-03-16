3 ملايين شخص فروا من أوكرانيا
AzerTAg.az
١٦.٠٣.٢٠٢٢ [١٦:٤٩]
باكو، 16 مارس، (أذرتاج)
فر 3 ملايين شخص من أوكرانيا منذ بدء العمليات العسكرية الروسية.
أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي على تويتر.
قال: "لقد اجتزنا اليوم مرحلة رهيبة أخرى. ثلاثة ملايين شخص فروا من أوكرانيا. يجب أن تتوقف الحرب".
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