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    الرئيس التركي يزور بروكسل للمشاركة في قمة قادة الناتو

    ١٧.٠٣.٢٠٢٢ [١١:٠٠]

    باكو، 17 مارس (أذرتاج)

    سيشارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اجتماع قمة الناتو في بروكسل في 24 مارس.

    أفادت وكالة أذرتاج ان هذا أعلنه الرئيس التركي في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره البولندي في أنقرة.

    قال أردوغان انه سيجري لقاءات حول الازمة بين روسيا وأوكرانيا في قمة الناتو.

     

    AZERTAG.AZ :الرئيس التركي يزور بروكسل للمشاركة في قمة قادة الناتو
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