مارسل لومونيه: كورسيكا تريد حكما ذاتيا من فرنسا
AzerTAg.az
١٨.٠٣.٢٠٢٢ [١٣:٠٠]
باستيا، 17 مارس (أذرتاج)
تدار فرنسا بالحكومة المركزية والشرطة وقوة العدل. منذ وقت طويل، ويطلب سكان كورسيكا تقرير مصيرهم في الإدارة الذاتية. تريد كورسيكا حكما ذاتيا، لا الاستقلال.
قال هذه الكلمات ساكن مدينة باستيا مارسل لومونيه في حديثه مع وكالة أذرتاج.
قال لومونيه ان كورسيكا تطلب الإدارة اللا مركزية. "لا تريد الحكومة الفرنسية القيام بما عليه من عمل. ولا تريد الاستماع الى صوتنا. تحدث الرئيس امانويل ماكرون عن احتمال مناقشة مسألة تقديم حكم ذاتي، ذلك بعد الاضطرابات الأخيرة في الجزيرة. وتعهد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين أيضا بمناقشة مسألة الحكم الذاتي للجزيرة"، على حد قول الساكن.
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