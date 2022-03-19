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    زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب شمال شرق اليابان

    ١٩.٠٣.٢٠٢٢ [١٢:٠١]

    طوكيو، 19 مارس، (أذرتاج)

    ضرب زلزال بلغت قوته 5.5 درجة على مقياس ريختر شمال شرق اليابان.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وكالة الأرصاد الجوية اليابانية ان الزلزال وقع على عمق 20 كيلومترا في منطقة إيواتى.

    ولم ترد انباء عن وقوع اصابات او اضرار. وقد أثر الزلزال على محافظات مياجي وفوكوشيما وأكيتا وأوموري.

    يذكر أنه لقى ثلاثة أشخاص على الأقل حتفهم وأصيب نحو 200 آخرين جراء الزلزال بشدة 7.4 درجة على مقياس ريختر الذي وقع في 17 مارس بشمال شرقى اليابان.

    AZERTAG.AZ :زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب شمال شرق اليابان
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