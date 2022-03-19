تأسيس المركز الجورجي للأبحاث الإسلامية في مارنيولي

باكو، 19 مارس (أذرتاج)

تم تأسيس "المركز الجورجي للأبحاث الإسلامية" في جورجيا.

أفادت وكالة أذرتاج ان حفل تدشين المركز شهد حضور ممثلين من إدارة مسلمي جورجيا وممثلية إدارة مسلمي القوقاز في جورجيا وموظفو القسم الثقافي لسفارة ايران وباحثين ورجال الدين.

تحدث رئيس المركز الحاج فارض رجبوف عن اتجاهات نشاط المركز. قيل ان المركز سيعمل في 4 اتجاهات منها الدراسات عن المذاهب والأديان وتنظيم ندوات وورش عمل. كذلك يتوقع تأسيس مؤسسة اعلام إسلامية جديدة ونشر مجلات علمية وإطلاق بوابة علمية.