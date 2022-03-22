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    شركة "لوت" البولندية للطيران تبدأ رحلاتها المباشرة من وارسو الى باكو

    ٢٢.٠٣.٢٠٢٢ [١٥‎:٢٥‎]

    باكو، 22 مارس (أذرتاج)

    ستبدأ شركة "لوت" البولندية للطيران تسيير رحلات مباشرة من وارسو الى باكو في 27 مايو.

    أفادت وكالة أذرتاج ان هذه المعلومات وردت في حسابات الشركة في شبكات التواصل الاجتماعي.

    سيتم تسيير رحلات من مطار شوبين الدولي في وارسو الى باكو 4 مرات في الأسبوع (الثلثاء والأربعاء والجمعة والسبت).

    AZERTAG.AZ :شركة "لوت" البولندية للطيران تبدأ رحلاتها المباشرة من وارسو الى باكو
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