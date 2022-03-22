الرئيس التركي يلتقي الرئيس الأمريكي في إطار قمة الناتو في 24 مارس
AzerTAg.az
٢٢.٠٣.٢٠٢٢ [١٥:٣٥]
باكو، 22 مارس (أذرتاج)
سيلتقي الرئيس التركي رجب طيب اردوغان مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في اطار قمة الناتو في 24 مارس.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن قناة "تي ار تي خبر" ان هذه المعلومات قالها إبراهيم كالين المتحدث الرسمي باسم الديوان الرئاسي التركي.
سيزور اردوغان بلجيكا في 24-23 مارس. ستناقش في القمة الاستثنائية للناتو مسائل توسيع قدرات الحلف الدفاعية والازمة الروسية الأوكرانية وغيرها من المسائل.
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