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    قرية آلجالي في محافظة كلبجار المحررة من الاحتلال الأرميني

    ٢٢.٠٣.٢٠٢٢ [١٥‎:٤٠]

    AZERTAG.AZ :قرية آلجالي في محافظة كلبجار المحررة من الاحتلال الأرميني
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