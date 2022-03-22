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    انطلاق اجتماع وزراء خارجية دول "التعاون الإسلامي" في باكستان

    ٢٢.٠٣.٢٠٢٢ [١٦:٠٥‎]

    باكو، 22 مارس (أذرتاج)

    انطلقت في العاصمة الباكستانية إسلام آباد اليوم الثلاثاء أعمال الدورة الثامنة والأربعين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وفي مقر البرلمان الباكستاني وبحضور رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان.

    وتعقد الدورة التي ستستمر على مدى يومين تحت شعار "بناء الشراكات من أجل الوحدة والعدالة والتنمية"، ومن المتوقع أن تنظر في أكثر من 100 قرار.

    وألقى وزير الخارجية النيجري حسومي مسعودو، رئيس الدورة السابعين لمجلس وزراء الخارجية، كلمة أكد فيها على أهداف منظمة التعاون الإسلامي، والحاجة إلى جهود تعاونية لمواجهة التحديات المشتركة.

    ثم سلم بعد ذلك رئاسة الدورة الثامنة والأربعين لوزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي.

    ويبحث الاجتماع التطورات في القضية الفلسطينية، والوضع الإنساني في أفغانستان، والأوضاع في جامو وكشمير، إضافة إلى التطورات الأخيرة في ليبيا وسوريا واليمن، والأوضاع في الساحل الإفريقي.

    وإلى جانب رئيس الوزراء الباكستاني، شهد الجلسة الافتتاحية وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الخارجية الصيني وانغ يي، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، إضافة إلى الوزراء الممثلين للدول الأعضاء.

    AZERTAG.AZ :انطلاق اجتماع وزراء خارجية دول "التعاون الإسلامي" في باكستان
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