الإيسيسكو تشارك في الدورة 48 لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي بباكستان

باكو، 22 مارس (أذرتاج)

تشارك منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، في أعمال الدورة الثامنة والأربعين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، التي انطلقت أعمالها حضوريا اليوم الثلاثاء (22 مارس 2022) في العاصمة الباكستانية إسلام أباد، تحت عنوان: "بناء الشراكات من أجل الوحدة والعدالة والتنمية".

ويمثل الإيسيسكو في أعمال الدورة، التي تختتم أعمالها غدا الأربعاء (23 مارس 2022)، الدكتور أحمد سعيد أباه، مستشار المدير العام للشراكات والتعاون الدولي المشرف على الأمانة العامة للجان الوطنية والمؤتمرات بالمنظمة.

وتبحث الدورة على مدى يومي انعقادها عددا من القضايا التي تهم العالم الإسلامي، والتحديات العالمية التي تواجهها دوله، بالإضافة إلى مجموعة من الملفات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والإنسانية والعلمية. كما ستنعقد على هامش الدورة جلسة لتبادل الأفكار والرؤى حول دور العالم الإسلامي في تعزيز السلام والعدالة والوئام، والتي ستناقش العديد من القضايا المستجدة على الساحة الدولية.