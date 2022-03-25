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    عقد اجتماع بين رئيس تركيا ورئيس وزراء ايطاليا في بروكسل

    ٢٥‎.٠٣.٢٠٢٢ [٠١:١٩]

    روما، 24 مارس، (أذرتاج)

    التقى رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على هامش قمة طارئة لرؤساء دول وحكومات الناتو.

    افادت وكالة أذرتاج ان الاجتماع كان وراء الأبواب المغلقة أمام الصحافة في مقر الناتو واستمر 45 دقيقة.

    AZERTAG.AZ :عقد اجتماع بين رئيس تركيا ورئيس وزراء ايطاليا في بروكسل
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