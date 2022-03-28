إسطنبول، 28 مارس، (أذرتاج)

جرت مكالمة هاتفية بين وزيري الخارجية التركي والروسي مولود جاووش أوغلو وسيرغي لافروف.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الخارجية التركية ان الوزيرين ناقشا آخر تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية.

كتب الوزير التركي مولود جاووش أوغلو في حسابه الرسمي على تويتر حول الاجتماع المقبل بين الوفدين الروسي والأوكراني سيعقد في اسطنبول: "نتيجة لجهود الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سيجري اجتماع بين الوفود الروسية الأوكرانية في تركيا. نتفهم مسؤولية ثقة الطرفين في تركيا. ونأمل ان تؤدي الاجتماعات إلى وقف دائم لإطلاق النار والسلام".