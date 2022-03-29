عقد المباحثات بين الوفدين الروسي والأوكراني في إسطنبول

اسطنبول، 29 مارس، (أذرتاج)

عقد الوفدان الروسي والأوكراني مباحثاتهما في قصر دولمة بهتشه الرئاسي بمدينة إسطنبول.

أفادت وكالة اذرتاج ان الجولة الجديدة من المفاوضات بين الوفدين مغلقة للصحفيين.

يذكر أنه منذ بداية الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، التقى ممثلو البلدين عدة مرات. عقد الاجتماع الأول للطرفين في 28 فبراير على الحدود الأوكرانية البيلاروسية ولكن المحادثات لم تسفر عن أي نتائج.

جرت الجولة الثانية من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في 3 مارس. واتفق الجانبان على إقامة "ممرات إنسانية" لإجلاء المدنيين. ونتيجة لذلك، تم إجلاء آلاف الأشخاص من المنطقة.

وعقدت المناقشة التالية في 7 مارس. ومع ذلك، فشل هذا الاجتماع أيضا.

جمعت تركيا وزيري خارجية الجانبين في 10 مارس ضمن منتدى أنطاليا الدبلوماسي. كان هذا أول اجتماع للأطراف على المستوى الدبلوماسي منذ بداية النزاع.