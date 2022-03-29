روسيا يصف مباحثات إسطنبول ببناءة
AzerTAg.az
٢٩.٠٣.٢٠٢٢ [١٧:٤٣]
موسكو، 29 مارس، أذرتاج
اختتمت مباحثات روسيا وأوكرانيا في إسطنبول.
وقال رئيس وفد روسيا مساعد رئيس روسيا فلاديمير مدينسكي أن المباحثات جرت بناءة.
وأوضح مدينسكي أن أوكرانيا عرضت موقفها الواضح مضيفا أن روسيا يتخذ خطوتين نحو أوكرانيا من اجل خفض التوتر.
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