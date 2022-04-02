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    سطو مسلح على بنك في تبيليسي، والشرطة تبحث عن مجرم

    ٠٢.٠٤.٢٠٢٢ [٠٨:٤٦]

    تبيليسي، 2 ابريل (أذرتاج)

    اعلن ان ملثما يحمل سلاحا ناريا دخل إلى فرع البنك الجورجي في منطقة سامغوري في تبيليسي، وطالب من موظف البنك تسليمه الأموال الموجودة في البنك.

    افاد مراسل اذرتاج نقلا عن وسائل الاعلام المحلية ان المسلح أخذ الأموال وفر من المكان.

    جلبت الشرطة الى مكان الحادث. تجري عمليات التحري.

    AZERTAG.AZ :سطو مسلح على بنك في تبيليسي، والشرطة تبحث عن مجرم
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