اختتام "إكسبو دبي 2020"في حفل ضخم

باكو، 2 ابريل (أذرتاج)

اختتم معرض "اكسبو دبي 2020" بحفل ضخم بحضور عالمي كبير.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن موقع "الاحداث 24" الاخباري ان نائب رئيس دولة الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وجه رسالة إلى الاحتفال الختامي لمعرض "إكسبو 2020 " هذا المعرض الذي أسدل الستارة على "6 أشهر تاريخية"، في احتفال ختامي ضخم، أقيم هذه الليلة، على مساحة 4.3 كيلومتر مربع، في أكبر حدث عالمي ينظّم حضوريا منذ وباء كوفيد-19، بمشاركة نجوم عالمية بينهم نجمة البوب الأميركية كريستينا أغيليرا ودي جي تيستو، مع اطلاق ألعاب نارية ستستمر حتى الثالثة فجراً بالتوقيت المحلي".

وتخطى عدد الزوار 23 مليوناً على الرغم من الجائحة، وهو رقم ليس ببعيد عن التوقعات بمجيء 25 مليون زائر في معرض يقام بهذه الضخامة للمرة الأولى في الشرق الأوسط.

كان جناح أذربيجان الذي نظمته مؤسسة حيدر علييف من الأماكن التي جلبت اكثر زيارات. في 11 نوفمبر للعام الماضي في اطار المعرض احتفل بيوم أذربيجان وكذلك نظمت فعاليات مختلفة تحدثت عن التاريخ والثقافة الأذربيجانية وتطورها المعاصر.