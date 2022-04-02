  • الرئيسية
    • / أخبار عالمية

    أخبار عالمية


    اختتام "إكسبو دبي 2020"في حفل ضخم

    ٠٢.٠٤.٢٠٢٢ [٠٨:٥‎٥‎]

    باكو، 2 ابريل (أذرتاج)

    اختتم معرض "اكسبو دبي 2020" بحفل ضخم بحضور عالمي كبير.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن موقع "الاحداث 24" الاخباري ان نائب رئيس دولة الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وجه رسالة إلى الاحتفال الختامي لمعرض "إكسبو 2020 " هذا المعرض الذي أسدل الستارة على "6 أشهر تاريخية"، في احتفال ختامي ضخم، أقيم هذه الليلة، على مساحة 4.3 كيلومتر مربع، في أكبر حدث عالمي ينظّم حضوريا منذ وباء كوفيد-19، بمشاركة نجوم عالمية بينهم نجمة البوب الأميركية كريستينا أغيليرا ودي جي تيستو، مع اطلاق ألعاب نارية ستستمر حتى الثالثة فجراً بالتوقيت المحلي".

    وتخطى عدد الزوار 23 مليوناً على الرغم من الجائحة، وهو رقم ليس ببعيد عن التوقعات بمجيء 25 مليون زائر في معرض يقام بهذه الضخامة للمرة الأولى في الشرق الأوسط.

    كان جناح أذربيجان الذي نظمته مؤسسة حيدر علييف من الأماكن التي جلبت اكثر زيارات. في 11 نوفمبر للعام الماضي في اطار المعرض احتفل بيوم أذربيجان وكذلك نظمت فعاليات مختلفة تحدثت عن التاريخ والثقافة الأذربيجانية وتطورها المعاصر.

    AZERTAG.AZ :اختتام "إكسبو دبي 2020"في حفل ضخم
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٢.٠٤.٢٠٢٢ [٠٨:٤٦]
    سطو مسلح على بنك في تبيليسي، والشرطة تبحث عن مجرم
    ٢٩.٠٣.٢٠٢٢ [١٨:٠٠]
    بيان وفد أوكرانيا الأولي حول مباحثات إسطنبول مع روسيا
    ٢٩.٠٣.٢٠٢٢ [١٧:٤٣]
    روسيا يصف مباحثات إسطنبول ببناءة
    ٢٩.٠٣.٢٠٢٢ [١٥‎:٢٧]
    عقد المباحثات بين الوفدين الروسي والأوكراني في إسطنبول
    اختتام "إكسبو دبي 2020"في حفل ضخم اختتام "إكسبو دبي 2020"في حفل ضخم