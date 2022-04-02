الإيسيسكو تشارك في الاجتماع 15 لمؤتمر وزراء الشباب والرياضة في البلدان الفرانكوفونية

باكو، 2 ابريل (أذرتاج)

شارك قطاع التربية بمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) في الاجتماع 15 لمؤتمر وزراء الشباب والرياضة في البلدان الفرانكوفونية، بهدف مناقشة الموضوعات المتعلقة بالشباب وأدوار الرياضة، ومنها المساواة بين الجنسين والمواطنة والسلام والتسامح، والرقمنة، والرياضات الإلكترونية، والتعليم، وريادة الأعمال.

وخلال الاجتماع، الذي انعقد يوم الجمعة الأول من أبريل 2022 عبر تقنية الاتصال المرئي، استعرضت الدكتورة كومبو بولي باري، مديرة قطاع التربية بالإيسيسكو ، في مداخلتها جهود المنظمة في الاهتمام بالشباب والرياضة، والمشاريع والأنشطة المتعلقة بهذا المجال، مثل برنامج تدريب الشباب على القيادة من أجل السلام والأمن، والعمل على إدماج الرياضة والتربية البدنية في المناهج الدراسية بالدول الإفريقية، والرياضة الإلكترونية من أجل التطوير المهني.

وأشارت إلى أن الإيسيسكو حريصة على التعاون ودعم جهود مؤتمر وزراء الشباب والرياضة في البلدان الفرانكوفونية في مجالات التربية والعلوم والثقافة والعلوم الاجتماعية.

شارك في الاجتماع من الإيسيسكو الدكتور أحمد الزنفلي، مدير برامج في قطاع التربية، والدكتور كيم سانغبونغ، خبير بالقطاع.