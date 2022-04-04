معالم مدينة باكو

باكو، 4 أبريل، (أذرتاج)

تضم إيجاري شهر العديد من المعالم التي يتوافد إليها الزائرون من أهمها: قلعة العذراء (القرنان الخامس والسادس)، مجمع قصر ملوك الشيروانشاهيين (القرن الثاني عشر) ومسجد محمد (القرن الحادي عشر) والمجمع الديني المعماري ذو الأقواس (القرن الثاني عشر) ومسجد الصين (القرن الرابع عشر) وحديقة الحفريات الأثرية وكروانساري الصغير (القرن الثاني عشر) وحمام آغا ميكائيل (القرن الثامن عشر). ومن معالم المدينة الجذابة أيضا متحف الكتب المنمنمات الشخصي الأول من نوعه في العالم (يحتوي هذا المتحف على 4350 كتابا من 62 بلدا)، ومتحف منزل عازف موسيقى الجاز الاذربيجاني الشهير ومؤسس مقامات الجاز واقف مصطفازاده.