الرئيس الألماني يأسف لدعمه المديد لمشروع "السيل الشمالي 2"
AzerTAg.az
٠٥.٠٤.٢٠٢٢ [١٤:٤٢]
برلين، 5 ابريل (أذرتاج)
أعلن الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير انه يعيد النظر في موقفه من مسألة خط انابيب الغاز "السيل الشمالي 2".
افاد مراسل أذرتاج ان الرئيس الألماني أعرب عن أسفه لدعمه منذ مدة طويلة لمشروع خط انابيب الغاز الذي يمر في عمق بحر البلطيق. واعترف ان موقفه السابق كان خاطئا سافرا.
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