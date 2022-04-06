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    زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب الصين

    ٠٦.٠٤.٢٠٢٢ [١١:٣٧]

    بكين، 6 أبريل، (أذرتاج)

    هز زلزال بقوة 5.1 درجة محافظة شينغون بمدينة ييبين في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن مركز شبكات الزلازل الصيني ان الهزات الارضين وقعت على عمق 10 كيلومترات في الساعة 7:50 بالتوقيت المحلي (في الساعة 3:50 بتوقيت باكو).

     

    AZERTAG.AZ :زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب الصين
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