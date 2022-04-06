بكين، 6 أبريل، (أذرتاج) هز زلزال بقوة 5.1 درجة محافظة شينغون بمدينة ييبين في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين. أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن مركز شبكات الزلازل الصيني ان الهزات الارضين وقعت على عمق 10 كيلومترات في الساعة 7:50 بالتوقيت المحلي (في الساعة 3:50 بتوقيت باكو).

AZERTAG.AZ : زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب الصين

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده