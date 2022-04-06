أهم معالم محمية "قوبوستان"

باكو، 6 أبريل، (أذرتاج)

توجد على أرض قوبوستان الكثير من صوامع الأولياء.

ويمكن القول بأن الصوامع التي ترجع الى عصر الوثنية والمجوسية قد محيت تماما. بالإضافة الى ان وجود رسومات الأجرام السماوية فوق الصخور يدل على ارتباط معظم الرسومات القديمة بالطوطيمية، وكذلك بقاء أسماء الجبال والهضبات المتعلقة بالمعتقدات المختلفة أمثال كركز وشونقار وتوراغاي وكنيزة، وجينكيربابا في تلك المنطقة حتى الآن يدل أيضا على وجود العديد من صوامع الأولياء هناك. ويهتم السياح وكذلك أهل هذه المنطقة بصوامع الأولياء القديمة أمثال قارا آتلي، وصوفي حميد وجينكيربابا وحوري قيزلار وساري بابا وشيخي قايا.