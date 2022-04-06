حكومة جورجيا تخطط استئناف انشاء ميناء آناكليا للانضمام الى طريق الحرير الكبير

باكو، 6 أبريل (أذرتاج)

قال وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة الجورجي ليفان داويتاشفيلي ان مشروع انشاء ميناء المياه العميقة في آناكليا غرب جورجيا سينفذ. تم تلقي اقتراحات من عدد من المستثمرين.

أفادت وكالة أذرتاج ان عدة مستثمرين يجرون محادثات مع الحكومة بشأن ميناء آناكليا رغم كونه مشروعا كبيرا وصعبا جدا. مؤخرا درست شركة م ت ب س الدولية للاستشارات وضع الموانئ البحرية في جورجيا. بناء على الاتفاق مع الشركة، أعد برنامج تطوير ميناء آناكليا.

وأضاف الوزير الجورجي "أعدت عدة برامج جديدة لتطوير ميناء آناكليا على أساس هذا البرنامج المذكور. في نهاية المطاف سننفذ مشروع آناكليا".

قال الوزير ان تحديث الموانئ الحالية لاستقبال السفن الكبيرة احدى اهم أولويات الحكومة.

يجب الذكر انه يعمل حاليا في جورجيا ميناءان وهما باطوم وبوتي. يتم نقل البضائع الأساسية عبر ميناء بوتي. لكن هذا الميناء غير قادر على استقبال السفن التي تحمل أكثر من 1500 حاوية. إن انشاء ميناء آناكليا مشروع أعدته حكومة جورجيا عام 2016 بغرض الانضمام الى طريق الحرير الكبير لربط الشرق بالغرب ولزيادة إمكانيات نقل الشحن في البلد.

بدأ إنشاء الميناء في ديسمبر عام 2017. لكن الاعمال توقفت بعد 6 أشهر منذ بدئها. أعلنت الحكومة الجورجية عطاء لإنشاء الميناء عام 2016. فاز بالعطاء "كونسورسيوم تطوير ميناء آناكليا" لـ"قابضة آناكليا ج س ك" التي انشأتها قابضة TBS و"كونتي انتناشنونال". لكن الحكومة الجورجية ألقت المعاهدة مع الكونسورسيوم بسبب عدم التزام تعهداتها المالية عام 2020.