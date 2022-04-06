معرض الكتب الدولي في طهران

طهران، 6 ابريل (أذرتاج)

سيقام في الفترة ما بين 21-11 مايو في طهران معرض الكتب الدولي.

افاد مراسل أذرتاج ان المعرض السنوي يستأنف عمله في هذا العام بعد تعليقه خلال سنتين أخريين بسبب الجائحة.

تنظم المعرض الدولي وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي الإيرانية. يمكن الراغبين في المشاركة بالمعرض من المكتبات ودور الطبع ومتاجر الكتب الاتصال بالمنظمين.