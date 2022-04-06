معرض الكتب الدولي في طهران
AzerTAg.az
٠٦.٠٤.٢٠٢٢ [١٦:١٠]
طهران، 6 ابريل (أذرتاج)
سيقام في الفترة ما بين 21-11 مايو في طهران معرض الكتب الدولي.
افاد مراسل أذرتاج ان المعرض السنوي يستأنف عمله في هذا العام بعد تعليقه خلال سنتين أخريين بسبب الجائحة.
تنظم المعرض الدولي وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي الإيرانية. يمكن الراغبين في المشاركة بالمعرض من المكتبات ودور الطبع ومتاجر الكتب الاتصال بالمنظمين.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٠٦.٠٤.٢٠٢٢ [١٨:٠٠]
٠٦.٠٤.٢٠٢٢ [١٦:٢٦]
٠٦.٠٤.٢٠٢٢ [١٥:٢٤]
٠٦.٠٤.٢٠٢٢ [١١:٣٧]
٠٦.٠٤.٢٠٢٢ [١٠:١٤]
٠٥.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:١٦]
٠٥.٠٤.٢٠٢٢ [١٦:٢٨]
٠٥.٠٤.٢٠٢٢ [١٠:٤٨]
٠٦.٠٤.٢٠٢٢ [١٨:١١]
٠٦.٠٤.٢٠٢٢ [١٦:٥٤]
٠٦.٠٤.٢٠٢٢ [١٤:٤٤]
٠٦.٠٤.٢٠٢٢ [١١:٥٨]
٠٥.٠٤.٢٠٢٢ [١٨:٠٨]
٠٥.٠٤.٢٠٢٢ [١٦:٥٥]
٠٥.٠٤.٢٠٢٢ [١٤:١٥]
٠٥.٠٤.٢٠٢٢ [١٤:٢٢]
٠٤.٠٤.٢٠٢٢ [١٥:٢٦]
٠٢.٠٤.٢٠٢٢ [٢٣:٤٧]
٠٦.٠٤.٢٠٢٢ [١٤:٤٤]
٠٥.٠٤.٢٠٢٢ [١٦:٤٥]
٠٤.٠٤.٢٠٢٢ [١٦:١٣]
٠٤.٠٤.٢٠٢٢ [١٤:٥٦]
٠٦.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:٢١]
٠٦.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:١٧]
٠٥.٠٤.٢٠٢٢ [١٦:٥٧]
٠٥.٠٤.٢٠٢٢ [١٦:٥١]
٠٦.٠٤.٢٠٢٢ [١٥:٢٢]
٠٦.٠٤.٢٠٢٢ [١٤:١٤]
٠٥.٠٤.٢٠٢٢ [١٤:٥١]
٠٤.٠٤.٢٠٢٢ [١٥:٢١]
٠٦.٠٤.٢٠٢٢ [١٤:٤٥]
٠٦.٠٤.٢٠٢٢ [١١:٣٠]
٠٥.٠٤.٢٠٢٢ [١٥:٤٦]
٠٥.٠٤.٢٠٢٢ [١٥:٠٤]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك