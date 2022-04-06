فتح باب الترشح للدورة الثالثة من جائزة الإيسيسكو - حمدان للتطوع في تطوير المنشآت التربوية

باكو، 6 أبريل، أذرتاج

تعلن منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) ومؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، عن فتح باب الترشح للدورة الثالثة من جائزة الإيسيسكو- حمدان بن راشد آل مكتوم للتطوع في تطوير المنشآت التربوية في دول العالم الإسلامي.

وتهدف الجائزة، التي أُنشئت عام 2017 بدعم من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، رحمه الله، وبالتعاون مع منظمة الإيسيسكو، إلى تحفيز وتكريم القائمين على المبادرات التطوعية والأعمال الخيرية في مجال التعليم، من أجل تطوير المنشآت التربوية في دول العالم الإسلامي.

ويتم منح الجائزة كل عامين لثلاثة فائزين من الشخصيات أو المؤسسات التي أسهمت في تطوير المنشآت التربوية في دول العالم الإسلامي، وتبلغ قيمتها 300 ألف دولار أمريكي، حيث يحصل كل فائز على درع الفوز ومكافأة قدرها 100 ألف دولار أمريكي، يتم توظيفها في تطوير العمل الخيري، وخاصة دعم المنشآت التربوية.

وسيتم تحكيم الدورة الثالثة من الجائزة خلال عام 2022، والإعلان عن النتائج والتكريم في عام 2023. ويمكن الترشح للجائزة من قبل الهيئات التطوعية والمؤسسات الخيرية والمتبرعين ممن يقدمون خدمات خيرية في مجال تطوير المنشآت التربوية، عبر تقديم طلبات الترشح للجائزة في أجل أقصاه 30 يونيو 2022 من خلال طريقتين:

الأولى- الترشيح الذاتي: يقوم المرشح بتحرير واستكمال نموذج "استمارة الترشح" على الرابط: https://ha.ae/register-icesco

الثانية- جهة التزكية: تقوم جهة التزكية بتسمية المرشحين، وذلك من خلال استكمال نموذج استمارة الترشح على الرابط: https://ha.ae/register-icesco