باكو، 7 أبريل، (أذرتاج)

يمتد فن موسيقى المقام عبر أعماق تاريخ الشعب الاذربيجاني ويحتل مكانة مهمة في التراث الشفهي للثقافة الموسيقية الأذربيجانية. إن بعض السمات الفنية المشتركة تقرب فن موسيقى المقام الاذربيجاني من الدستكاه الإيراني والشيشمقام الاوزبكي الطاجكي والمقام الأويغوري والراقا الهندي والنوبات العربي والتقسيم التركي مما يشكل تقاليد بديعية مشتركة للموسيقى الشرقية. لكن المقام الاذربيجاني مرتبط بجذوره بأذربيجان وحدها. ويثبت ذلك كثرة عدد عازفي المقام ومدرسيه في أذربيجان وكذلك كون هذا النوع من الموسيقي مصدرا لن ينضب لإلهام الملحنين والرسامين والنحتين والشعراء الاذربيجانيين. ويعتبر الأذربيجانيون فن موسيقى المقام كاحد القيم الثقافية الرئيسية التي تشكل أساس هويتهم القومية ووعيهم القومي.

إن فرقة عزف موسيقى المقام المنتشرة انتداء من المنتصف الثاني للقرن التاسع عشر حتى يومنا هذا تسمى بـ"ثلاثية المقام". وتضم هذه الثلاثية عازفي التار والكمنجة ويرافقهما مغنى المقام. أما مغني المقام فيعزف اثناء غناءه المقام على آلة الطرب الموسيقية القومية المسماة "قاوال".

انتشر في البداية في مطلع القرن العشرين العزف المنفرد للمقامات، على آلة التار وذلك طبقا للخبرة الموسيقية الأذربيجانية. أما الآن فيمكن عزف المقام على العديد من الآلات الموسيقية الأذربيجانية التقليدية وكذلك الأوربية، مثلا الآلات الموسيقية الوترية – الكمنجة والعود والقانون والكمان، ومن آلات النفخ الهوائية الموسيقية – الزورنة والناي العربي والناي والكلارينيت ومن آلاف المفاتيح – القارمون وكذلك الرويال.

يعني مصطلح المقام في الموسيقى الأذربيجانية كذلك الألحان. وتوجد في أذربيجان 7 مقامات رئيسية و3 مقامات فرعية. المقامات الرئيسية هي راست وشور وسيكاه وجهاركاه وبياتي شيراز وشوشتر وهومايون، وأما المقامات الفرعية فهي شاهناز وسارنج والنو الثاني من جهاركاه. ويشتهر هذا الفن بين الأقليات القومية القاطنة في أذربيجان أمثال الطاليش ويهود الجبال والأرمن واللزكي والجورجيين والأواريين. وقد ادرج فن موسيقى المقام الأذربيجاني عام 2003 ضمن القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية من قبل منظمة اليونسكو.