تبيليسي، 8 أبريل، أذرتاج

قال المبعوث الخاص لرئيس الوزراء الجورجي لشؤون روسيا زوراب أباشيدزي إن مرحلة تالية من المباحثات بين جورجيا وروسيا مؤجلة.

وأوضح اباشيدزي أن المرحلة السابقة من المباحثات مع رئيس لجنة الاتحاد الروسي للشؤون الدولية غريغوري كاراسين عقدت في نوفمبر عام 2021م وكان من المخطط عقد مرحلة تالية من المباحثات خلال ربيع العام الحالي مع أن موعدها لم يحدد بالضبط.

وزاد أننا نتابع تطور الأوضاع في أوكرانيا وليس من الأنسب عقد هذا اللقاء في مثل هذه الظروف.

يذكر أن العلاقات الدبلوماسية بين جورجيا وروسيا مقطعة عام 2008م.