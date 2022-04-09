أذربيجان: محافظة بيلاسوار – المقال السابع عشر

باكو، 9 أبريل، أذرتاج

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أسست محافظة بيلاسوار في 8 أغسطس عام 1930م على مساحة 36ر1 ألف كم مربع. وسميت باسم الشاعر الروسي المرموق بوشكين عام 1938م إلى أن أعيدت تسميتها التاريخية اليها عام 1991م.

ويبلغ عدد سكانها 1ر105 ألف نسمة حسب إحصاءات 1 يناير عام 2020م بالكثافة السكانية البالغة 77 نسمة على كل كم مربع.

وتبعد محافظة بيلاسوار عن العاصمة باكو 182 كم.

وتتألف المحافظة من 26 منطقة سكنية وهي مدينة بيلاسوار العاصمة وقرى اقالي كند واوفتشو بره ويوخاري أقالي وأمان كند ويوخاري جرالي وطازه كند وعسكر أباد وأشاغي جورالي وموغان وشايلي ونسيمي وناريمان كند وصمد أباد وأراز باري وعصمتلي وأقايري وجونشلي وشينارلي وأرانلي وباغبانلار وزحمت أباد وخيرمان دالي وعلي أباد ودرويشلي وبيك ديلي.

تقع المحافظة على سهول ميل. وتحد بيلاروس إيران من الجنوب الغربي. ودمجت الى محافظة جليل اباد عام 1963م ثم اعيد عام 1964م محافظة مستقلة.

وتحد محافظة إيميشلي شمالا على طول 53 كم ومحافظة ساعتلي شمالا غربيا على طول 23 كم ومحافظة صابر اباد على طول 20 كم ومحافظة صاليان شرقا على طول 23 كم ومحافظة نفطشالا على طول 4 كم ومحافظة جليل أباد جنوبا على طول 54 كم وايران غربا على طول 64 كم.

معبر بيلاسوار الجمركي الدولي في هذه المحافظة.

تضاريس المحافظة سهلة ومعظمها ادنى من مستوى المحيط. مناخ المحافظة شبه صحراوي حار معدلة جاف في الصيف وحرارة الطقس المتوسطة 4ر2 مئوية في يناير و26 مئوية في يوليو وحجم الأمطار السنوية 321 ملم.

وتسلط جريدة محصول الضوء على حياة المحافظة منذ 1931م وفي بيلاسوار برج إذاعة التلفزيون وبرج إذاعة الراديو والاتصالات الهاتفية.

وتستضيف بيلاسوار الطرق البرية ذات الأهمية الجمهورية ومنها الطريق بين بيلاسوار وحدود ايران 5ر19 كم والطريق بين بيلاسوار وأستارا 28 كم والطريق بين منكجوير وبيلاسوار 57 كم.

وفي أراضي بيلاسوار عدد من الاثار التاريخية والمعمارية الهندسية ومنها الأثر المعماري الهندسي قلعة شهريار و7 اتلال مقابر من العصر البرونزي في قرية بيك ديلي وتلّين من المقابر من العصر البرونزي في قرية طازه كند وتل مدافن تورباغاي تبه من العصر الحديدي وتل مقابر سيد آلتي تبه من العصر الحديدي في قرية درويشلي وقلعة أغدام من القرون الوسطى في قرية شهريار وغيرها.