خسائر الغاز الطبيعي تبلغ 7.6 %

باكو، 9 أبريل، (أذرتاج)

بلغت خسائر الغاز في شركة "آذريقاز" بنسبة 7.6 في المائة خلال اشهر يناير - مارس من هذا العام، وانخفضت بنسبة 2.2 في المائة مقارنة بالربع الأول من العام الماضي.

أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها مدير عام شركة "آذريقاز" رسلان علييف.

وقال المدير العام إن حجم خسائر الغاز في مارس من العام الجاري بلغ 9 في المائة، وهو ما يقل 1.8 في المائة في شهر مارس من العام الماضي.