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    كازاخستان تخطط في توسيع تصدير القمح والدقيق الى جورجيا

    ٠٩.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:٣١]

    باكو، 9 ابريل (أذرتاج)

    قال المدير العام لشركة QAZTRADE الكازاخستانية عظمت عسكرلي ان بلاده تخطط في توسيع تصدير القمح والدقيق الى جورجيا.

    قال ان المصدرين الكازاخيين مستعدون لحل محل روسيا وأوكرانيا في جورجيا جزئيا بسبب خروجهما من السوق الزراعية. "حاليا ندرس إمكانيات انشاء مستودع القمح واللوجيستية في ميناء باطوم."

    تم التوقيع على العديد من المعاهدات والعقود بقيمة اجمالية 1.2 مليون دولار بين البلدين.

    AZERTAG.AZ :كازاخستان تخطط في توسيع تصدير القمح والدقيق الى جورجيا
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