الرسومات الصخرية لآبشيرون

باكو، 9 ابريل (اذرتاج)

الرسومات الصخرية الواقعة في قوبوستان على بعد 60 كم من باكو شهيرة في كل العالم. لكن هذه الآثار التاريخية لا يعرفها الجميع ولو امتدت من قوبوستان الى الاتجاه الشمالي الى باكو طول سواحل بحر الخزر وثم طوال ابشيرون. يتم العثور على الرسوم الصخرية في رأس القناة التي تربط شبه الجزيرة بجزيرة بير آللاهي وفي اراضي بلدات مردكان وشوفلان وزيره وسوراخاني ورامانا وقالا. كانت هذه الاراضي مكانا للناس القدامى.

ان احد الآثار التاريخية القديمة للرسومات تقع على الصخور في الكهوف الموجودة شرق آبشيرون في مطل مرتفعات دوبندي على البحر. يشبه شكل سطحه الارضي بما في قوبوستان حيث تتناثر الاحجار العملاقة في الاراضي الصخرية.

يقع الكهف الذي انشأته الصفيحة الحجرية الكبيرة في الوهدة الشرقية لمرتفع دوبندي على بعد 200-150 متر من البحر. تدلى نحو الاسفل من فوق الصخرة ونشأ ثقب صغير تحت الصفيحة الحجرية الكبيرة. اكتشف الكهف في اواخر الستينيات ودرسه الأثريان الاذربيجانيان قارداشخان اسلانوف وبعده ادريس علييف. اكتشفا هنا ملجأ الانسان القديم ورسومات صخرية.

نقشت في صفائح الشمالية للكهف رسومات مختلفة وصور بشرية والثيران. تناسب خصائص الرسومات مع الرسومات الصخرية لقوبوستان. ان الرسومات المكتشفة تثبت ان الانسان القديم اشتغل بتربية المواشي والصيد. اما مثل هذه الرسومات الموجودة في شرق ابشيرون فانها اقدم ويعزى تاريخها الى فترة ما بعد العصر الحجري الحديث.