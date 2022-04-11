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    انخفاض سعر برميل النفط

    ١١.٠٤.٢٠٢٢ [١٢:٠٢]

    باكو، 11 أبريل، (أذرتاج)

    انخفض سعر برميل النفط في الأسواق العالمية.

    أفادت وكالة أذرتاج أنه تم بيع برميل البترول من نوع "برنت" بقيمة 100.84 دولار في بورصة لندن بعد انخفاضه 1.94 دولار وبيع برميل البترول من نوع "لايت" بقيمة 96.20 دولار في بورصة "نايميكس" بنيويورك بعد انخفاضه قدر 2.06 دولار.

    AZERTAG.AZ :انخفاض سعر برميل النفط
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