سفير أذربيجان ومدير عام جمعية رجال الاعمال في الأردن يناقشان الاعمال التحضيرية للمنتدى الاقتصادي الأردني الأذربيجاني

باكو، 11 ابريل (أذرتاج)

ناقش إلدار سليموف سفير جمهورية أذربيجان مع طارق زياد حجازي المدير العام لـجمعية رجال الأعمال الأردنيين المسائل التحضيرية للمنتدى الاقتصادي الأردني الاذربيجاني المزمع انعقاده في 17 أبريل في عمان العاصمة الأردنية. أشار الطرفان الى أهمية الحدث من حيث تطوير العلاقات بين رجال اعمال كلا البلدين. كذلك شهد اللقاء بحث إمكانيات بدء الرحلات الجوية بين عمان وباكو وآفاق التعاون بين الوكالة الأذربيجانية لتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة (كوبيا) وجمعية رجال الاعمال الأردنيين.

كذلك تبادل الطرفان الآراء حول سبل التعاون في المجالات المختلفة للاقتصاد والقطاع السياحي.

كما أفادت وكالة اذرتاج ان العاصمة الأردنية ستستضيف في 17 ابريل مندى اقتصاديا مشتركا بحضور وفد اذربيجاني برئاسة اورخان محمدوف رئيس مجلس إدارة وكالة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة (كوبيا).