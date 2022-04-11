عضو البرلمان الإيراني: روابط اتصالات جديدة تأتي ضمان استقرار في المنطقة

طهران، 11 أبريل، أذرتاج

قال علي علي زاده نائب البرلمان الإيراني أمين اللجنة البرلمانية للأمن القومي والسياسة الخارجية إن إنشاء اتصالات مواصلات جديدة بين منطقة زنكزور الشرقية وجمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الحبيسة الأذربيجانيتين عن طريق العبور من خلال أراضي إيران سيلعب دورا مهما في تطوير العلاقات بين البلدين المجاورين.

واكد علي زاده على أن جسور على نهر أراز للطريق البري والسكك الحديدية وكذلك الطريق البري الممتد على طول 55 كم تسخر لنقل الشحن الدولية عبورا وذلك يزيد من إيرادات ميزانيات دول المنطقة ولهذه الطرق دور مهم كذلك في ربط ممري النقل الشمال الجنوب والشرق الغرب الدوليين وتنويع خطوط النقل.