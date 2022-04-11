"مصدر" الإماراتية تريد استثمار قطاع الطاقة الكهربائية في جورجيا

تبيليسي، 11 أبريل (أذرتاج)

قالت وزارة التنمية المستدامة والاقتصاد الجورجية ان إعادة بناء انتاج الطاقة الكهربائية وزيادة الإنتاج المحلي هما احدى أولويات الحكومة الجورجية.

أفاد مراسل اذرتاج ان الحكومة تخطط في زيادة انتاج طاقة الرياح بنسبة 20 في المائة وإنتاج الطاقة الشمسية بنسبة 5 في المائة حتى عام 2030.

قيل ان شركة Masdar Abu Dhabi Future Energi الإماراتية تهتم حاليا بإعادة بناء نظام الطاقة الكهربائية في جورجيا. قبل عدة أيام، التقى وفد اماراتي مع نائب رئيس الوزراء الجورجي ووزير الاقتصاد ليفان داويتاشفيلي.

تنوي "مصدر" استثمار نظام الطاقة الكهربائية في جورجيا. وقعت الشركة الإماراتية مع الصندوق الجورجي لتطوير الطاقة الكهربائية معاهدة بشأن انشاء محطة الطاقة الشمسية بقوة 100 ميجاوات في جورجيا. بناء على شروط المعاهدة، يجهز الطرفان مشروعا عن المؤشرات الفنية لمحطة الطاقة الشمسية والشروط التجارية الاقتصادية وآفاق تطويرها المستقبلي وجوانبها المالية.

يجب الذكر ان جورجيا استهلكت عام 2021 الطاقة الكهربائية بحجم 13.7 مليار كيلوات ساعي بينما يشكل 12.6 مليار كيلوات ساعي منه نصيب الإنتاج المحلي. ويأتي 10.1 مليار كيلوات ساعي نصيب انتاج المحطات الكهرومائية و2.4 مليار كيلوات ساعي حصة انتاج المحطات الكهروحرارية. أما 83.4 مليون كيلوات ساعي فهو نصيب انتاج محطة وحيدة لطاقة الرياح "كارتلي" في جورجيا.