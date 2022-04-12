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    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ١٢.٠٤.٢٠٢٢ [١٠:١٤]

    باكو، 12 أبريل، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 12 أبريل نيسان اليوم.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

    العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

    دولار أمريكي USD 1 1.7

    بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0151

    أورو EUR 1 1.8495

    دولار أسترالي AUD 1 1.2627

    روبل بيلاروس BYN 1 0.6186

    ريال برازيلي BRL 1 0.3621

    درهم إماراتي AED 1 0.4628

    راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1168

    كرون دنماركي DKK 1 0.2487

    لاري جورجي GEL 1 0.5522

    روبي هندي INR 1 0.0224

    دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2169

    دولار كندا CAD 1 1.3446

    دينار الكويت KWD 1 5.575

    رينجيت ماليزي MYR 1 0.4015

    بيسو المكسيك MXN 1 0.0854

    جنيه مصري EGP 1 0.0923

    لاي مولدوفا MDL 1 0.0923

    كرون النرويج NOK 1 0.1931

    زلوتي بولندا PLN 1 0.3968

    تنكه كازاخستان KZT 1 0.0038

    سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0197

    روبل روسي RUB 1 0.0205

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.3305

    دولار سنغافورة SGD 1 1.2454

    ريال السعودية SAR 1 0.4533

    سوموني طاجيكستان TJS 1 0.136

    دولار تايوان TWD 1 0.0583

    ليرة تركيا TRY 1 0.1159

    مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

    غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0577

    دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1614

    كرون التشيك CZK 1 0.0757

    يوان الصين CNY 1 0.2669

    جنيه إنكلترا GBP 1 2.2145

    شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5287

    كرون السويد SEK 1 0.1788

    فرنك سويسرا CHF 1 1.8257

    وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1374

    ليرة لبنان LBP 100 0.1126

    ين اليابان JPY 100 1.3561

    بيسو تشيلي CLP 100 0.208

    سوم أوزبكستان UZS 100 0.015

    روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0118

    ريال إيران IRR 100 0.004

    AZERTAG.AZ :البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
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