باكو، 12 أبريل، أذرتاج نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 12 أبريل نيسان اليوم. أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي: العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف دولار أمريكي USD 1 1.7 بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0151 أورو EUR 1 1.8495 دولار أسترالي AUD 1 1.2627 روبل بيلاروس BYN 1 0.6186 ريال برازيلي BRL 1 0.3621 درهم إماراتي AED 1 0.4628 راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1168 كرون دنماركي DKK 1 0.2487 لاري جورجي GEL 1 0.5522 روبي هندي INR 1 0.0224 دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2169 دولار كندا CAD 1 1.3446 دينار الكويت KWD 1 5.575 رينجيت ماليزي MYR 1 0.4015 بيسو المكسيك MXN 1 0.0854 جنيه مصري EGP 1 0.0923 لاي مولدوفا MDL 1 0.0923 كرون النرويج NOK 1 0.1931 زلوتي بولندا PLN 1 0.3968 تنكه كازاخستان KZT 1 0.0038 سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0197 روبل روسي RUB 1 0.0205 حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.3305 دولار سنغافورة SGD 1 1.2454 ريال السعودية SAR 1 0.4533 سوموني طاجيكستان TJS 1 0.136 دولار تايوان TWD 1 0.0583 ليرة تركيا TRY 1 0.1159 مانات تركمانستان TMT 1 0.4857 غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0577 دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1614 كرون التشيك CZK 1 0.0757 يوان الصين CNY 1 0.2669 جنيه إنكلترا GBP 1 2.2145 شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5287 كرون السويد SEK 1 0.1788 فرنك سويسرا CHF 1 1.8257 وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1374 ليرة لبنان LBP 100 0.1126 ين اليابان JPY 100 1.3561 بيسو تشيلي CLP 100 0.208 سوم أوزبكستان UZS 100 0.015 روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0118 ريال إيران IRR 100 0.004

AZERTAG.AZ : البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

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