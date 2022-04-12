البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
AzerTAg.az
باكو، 12 أبريل، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 12 أبريل نيسان اليوم.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:
العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف
دولار أمريكي USD 1 1.7
بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0151
أورو EUR 1 1.8495
دولار أسترالي AUD 1 1.2627
روبل بيلاروس BYN 1 0.6186
ريال برازيلي BRL 1 0.3621
درهم إماراتي AED 1 0.4628
راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1168
كرون دنماركي DKK 1 0.2487
لاري جورجي GEL 1 0.5522
روبي هندي INR 1 0.0224
دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2169
دولار كندا CAD 1 1.3446
دينار الكويت KWD 1 5.575
رينجيت ماليزي MYR 1 0.4015
بيسو المكسيك MXN 1 0.0854
جنيه مصري EGP 1 0.0923
لاي مولدوفا MDL 1 0.0923
كرون النرويج NOK 1 0.1931
زلوتي بولندا PLN 1 0.3968
تنكه كازاخستان KZT 1 0.0038
سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0197
روبل روسي RUB 1 0.0205
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.3305
دولار سنغافورة SGD 1 1.2454
ريال السعودية SAR 1 0.4533
سوموني طاجيكستان TJS 1 0.136
دولار تايوان TWD 1 0.0583
ليرة تركيا TRY 1 0.1159
مانات تركمانستان TMT 1 0.4857
غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0577
دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1614
كرون التشيك CZK 1 0.0757
يوان الصين CNY 1 0.2669
جنيه إنكلترا GBP 1 2.2145
شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5287
كرون السويد SEK 1 0.1788
فرنك سويسرا CHF 1 1.8257
وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1374
ليرة لبنان LBP 100 0.1126
ين اليابان JPY 100 1.3561
بيسو تشيلي CLP 100 0.208
سوم أوزبكستان UZS 100 0.015
روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0118
ريال إيران IRR 100 0.004
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