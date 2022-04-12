زلزال بقوة 4.4 درجة يضرب البحر الأسود

إسطنبول، 12 أبريل، (اذرتاج)

وقع في 11 ابريل الزلزال قوته 4.4 درجة في البحر الأسود في مدينة إسطنبول شمال غرب تركيا.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) أن زلزال بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر ضرب منطقة إيريغلي في زونغولداك على ساحل البحر الأسود.

وقع الزلزال على عمق 37.72 كيلومترا تحت سطح الأرض.