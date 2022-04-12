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    الوحشية الارمينية - صور


    قرية آللي كند في محافظة كلبجار المحررة من الاحتلال الأرميني

    ١٢.٠٤.٢٠٢٢ [١٠:٠٠]

    AZERTAG.AZ :قرية آللي كند في محافظة كلبجار المحررة من الاحتلال الأرميني
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