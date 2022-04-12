لوجا شياباتي: خط انابيب "تاب" وصل الى اقصى حد من حمولته

باكو، 12 أبريل (اذرتاج)

وصل خط انابيب الغاز الاذربيجاني العابر للادرياتيكي الى اقصى جد من حمولته للنقل.

أفادت وكالة أذرتاج ان المدير التنفيذي لخط انابيب "تاب" لوجا شياباتي قال ان "تاب" ينقل الغاز الطبيعي منذ عدة أيام بطاقته القصوى أي 33 مليون متر مكعب يوميا. وهذا 12 مليار متر مكعب من الغاز تقريبا في السنة. لقد نقل 10.5 مليار متر مكعب من الغاز الى إيطاليا.

أضاف شياباتي ان "خط انابيب الغاز "تاب" يخدم تعزيز امن الطاقة. والهدف هو زيادة حمولة خط الانابيب مرتين في الفترة القادمة. في هذا السياق يجب دعمه من قبل المفوضية الأوروبية والحكومة الإيطالية".

يجب الذكر انه يتوقع نقل 9.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من أذربيجان الى إيطاليا في العام الحالي.