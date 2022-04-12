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    اقتصاد


    أذربيجان تصدر الكربميد (اليوريا) الى الهند

    ١٢.٠٤.٢٠٢٢ [١٥‎:٥‎٠]

    باكو، 12 أبريل (أذرتاج)

    قام مصنع "سوكار كربميد" الاذربيجاني بتصدير اكثر من 5 آلاف طن في بالدفعة الاولى من سماد الكربميد (اليوريا) لأول مرة.

    يلعب المصنع الذي بدأ عمله عام 2019، دورا مهما في تقليل اعتماد المزارعين على سماد الازوت في أذربيجان وتلبية احتياجاتهم. يتم تصدير منتجات المصنع تحت علامة "صنع في أذربيجان" الى البرازيل وجورجيا وتركيا ومولدوفا ورومانيا وإيطاليا وبلغاريا وغيرها من البلدان.

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