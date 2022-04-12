 إيطاليا تتفق مع الجزائر في زيادة كميات الغاز المستوردة

باكو، 12 ابريل (أذرتاج)

وقع الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك الجزائرية توفيق حكار والمدير العام لشركة إيني كلاوديو ديسكالزي أمس الاثنين بالجزائر العاصمة اتفاقية بغرض تسريع وتيرة تطوير مشاريع إنتاج الغاز الطبيعي، من خلال تضافر جهود الشركتين، وزيادة حجم الغاز المصدر باستخدام القدرات المتاحة لخط أنبوب الغاز إنريكو ماتيي (ترانسمد).

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وكالة الانباء الجزائرية ان حفل التوقيع جاء في حضور رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي والوفدين المرافقين بهما.

وأوضح المصدر ذاته، ان هذه الاتفاقية ستسمح للشركتين "بتحديد مستويات أسعار مبيعات الغاز الطبيعي تماشيا مع معطيات السوق وذلك للسنة 2022-2023 وفقا للبنود التعاقدية المتعلقة بمراجعة الأسعار".

واضاف البيان أن هذه الاتفاقية تأتي لتؤكد التعاون الوثيق بين الشركتين في مجال الاستكشاف وإنتاج المحروقات وكذا في مجال الطاقات الجديدة والمتجددة، مثل الطاقة الشمسية والهيدروجين والوقود الحيوي واحتجاز وتخزين واستخدام ثاني أكسيد الكربون. كما تؤكد رغبة الشريك الاستراتيجي إيني في مواصلة استثماراته مع سوناطراك وتعزيز تواجده في الجزائر.

و في الأخير، اشار بيان المجمع إلى أن العلاقة التجارية مع إيني، التي تعد واحدة من أهم عملاء سوناطراك، تعود إلى سنة 1977، حيث "سمح عقد بيع الغاز الطبيعي بإمدادها خلال العشريتين الأخيرتين بحجم يفوق مجمله 300 مليار متر مكعب الى غاية اليوم".