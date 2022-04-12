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    اقتصاد


    بحث مسائل التعاون اللوجستي بين أذربيجان وكازاخستان

    ١٢.٠٤.٢٠٢٢ [٢٢:٣٦]

    نورسلطان، 12 أبريل (أذرتاج)

    وقعت شركة "السكك الحديدية الكازاخستانية" و"السكك الحديدية الأذربيجانية" على اتفاقية التعاون في المجال اللوجستي.

    أفادت وكالة أذرتاج ان الوثيقة وقعها رئيس شركة "السكك الحديدية الأذربيجانية" جاود قوربانوف ورئيس مجلس إدارة شركة "السكك الحديدية الكازاخستانية" نورلان ساورانبايف في لقاء شهد أيضا مناقشة التعاون في مجال النقل المتعدد في طريق النقل الدولي العابر للخزر.

     

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