رؤساء بولندا ودول البلطيق يزورون كييف
AzerTAg.az
١٣.٠٤.٢٠٢٢ [١٢:٢٩]
وارسو، 13 أبريل، (أذرتاج)
قام رؤساء بولندا ودول البلطيق (إستونيا ولاتفيا وليتوانيا) بزيارة الى أوكرانيا.
أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن إدارة الرئيس البولندي أن رؤساء بولندا وليتوانيا واستونيا ولاتفيا أندريه دودا وجيتاناس ناوسيدا وآلار كاريس وإيجيلز ليفيتس في أوكرانيا.
إن الغرض من الزيارة هو لقاء مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي والتعبير عن دعمهم لأوكرانيا.
تم تنظيم الزيارة من قبل الجانب البولندي والوفد جاء الى أوكرانيا من وارسو. وستقدم بولندا مع أوكرانيا الخدمات اللوجستية والأمن للزيارة.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
١٣.٠٤.٢٠٢٢ [١٥:١٥]
١٢.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:٠٩]
١٢.٠٤.٢٠٢٢ [١٢:٠٥]
١١.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:٢١]
١٣.٠٤.٢٠٢٢ [١٠:٢١]
١٣.٠٤.٢٠٢٢ [١٦:٢٧]
١٢.٠٤.٢٠٢٢ [٢٢:٤٦]
١٢.٠٤.٢٠٢٢ [٢٢:٤٢]
١٣.٠٤.٢٠٢٢ [١٦:٣٥]
١٣.٠٤.٢٠٢٢ [١٦:٢٨]
١٣.٠٤.٢٠٢٢ [١٤:١٦]
١٣.٠٤.٢٠٢٢ [١٥:٣٠]
١٣.٠٤.٢٠٢٢ [١٣:٣٥]
١٢.٠٤.٢٠٢٢ [١٦:٠٨]
١٢.٠٤.٢٠٢٢ [١٢:١٠]
١٢.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:٠٠]
١٢.٠٤.٢٠٢٢ [١٦:٢٨]
١١.٠٤.٢٠٢٢ [١٥:٤٦]
٠٩.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:٣٩]
١٣.٠٤.٢٠٢٢ [١٤:١٦]
١٢.٠٤.٢٠٢٢ [١٣:٣٢]
٠٩.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:٣٤]
٠٧.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:١٩]
١٣.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:٥١]
١٣.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:٤٧]
١٢.٠٤.٢٠٢٢ [١٨:٠٢]
١٢.٠٤.٢٠٢٢ [١٨:٠١]
١٣.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:٣١]
١٣.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:٠٤]
١٣.٠٤.٢٠٢٢ [١٤:٢٧]
١٣.٠٤.٢٠٢٢ [١٤:٣٠]
١٣.٠٤.٢٠٢٢ [١٣:٤٩]
١٣.٠٤.٢٠٢٢ [١١:٥٠]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك