رؤساء بولندا ودول البلطيق يزورون كييف

وارسو، 13 أبريل، (أذرتاج)

قام رؤساء بولندا ودول البلطيق (إستونيا ولاتفيا وليتوانيا) بزيارة الى أوكرانيا.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن إدارة الرئيس البولندي أن رؤساء بولندا وليتوانيا واستونيا ولاتفيا أندريه دودا وجيتاناس ناوسيدا وآلار كاريس وإيجيلز ليفيتس في أوكرانيا.

إن الغرض من الزيارة هو لقاء مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي والتعبير عن دعمهم لأوكرانيا.

تم تنظيم الزيارة من قبل الجانب البولندي والوفد جاء الى أوكرانيا من وارسو. وستقدم بولندا مع أوكرانيا الخدمات اللوجستية والأمن للزيارة.