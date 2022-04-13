رئيس وزراء أرمينيا يشير الى ضرورة توقيع اتفاقية سلام وشيك مع أذربيجان

باكو، 13 أبريل (أذرتاج)

تعترف أرمينيا بوحدة أراضي أذربيجان ويجب التوقيع الوشيك على اتفاقية سلام بين باكو ويرفان.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وكالة تاس الروسية ان هذه الكلمات قالها رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان في جلسة البرلمان.

أشار رئيس الوزراء الأرميني الى ان باكو ويرفان الرسميتين عليهما تعيين أعضاء للجنة المعنية بتحديد الحدود بين الدولتين حتى 30 ابريل. بالتزامن مع هذا، يجب العمل مع الجانب الاذربيجاني أيضا. كما أكد باشينيان ان أرمينيا يجب عليها ان تملك الشرعية بقدر الإمكان مع الاعتماد على الوقائع ولا الرغبات في المحادثات المتعلقة بترسيم الحدود.