تزويد أوروبا بـ2.9 مليار متر مكعب من الغاز الاذربيجاني
AzerTAg.az
١٣.٠٤.٢٠٢٢ [١٦:٢٨]
باكو، 13 أبريل، (أذرتاج)
قامت أذربيجان بتزويد أوروبا بـ2.9 مليار متر مكعب من الغاز خلال العام الجاري.
أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الطاقة برويز شاهبازوف.
قال الوزير ان هذا الرقم تجاوز 11 مليار متر مكعب منذ بدء تشغيل مشروع "تاب".
يذكر أن خط أنابيب تاب يشكل الجزء الأوروبي من ممر الغاز الجنوبي. يتصل خط الأنابيب البالغ طوله 878 كيلومتر بتاناب على الحدود التركية اليونانية. تم إطلاق مشروع تاب في نهاية عام 2020.
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