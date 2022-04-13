هيئة الجمارك تكشف عن تحويلاتها إلى الميزانية خلال مارس

باكو، 13 أبريل، (اذرتاج)

كشفت هيئة الجمارك عن حجم تحويلاتها إلى ميزانية الدولة خلال شهر مارس.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك أنها حولت إلى ميزانية الدولة خلال العام الماضي 411 مليون و103 الف مانات.

وأوضحت الهيئة فيه أن تحويلاتها إلى الميزانية منقسمة إلى الرسوم الجمركية البالغة 106 مليون و824 ألف مانات وقيمة الضريبة المضافة 289 مليون و271 ألف مانات وضرائب الاستهلاك 11 مليونا و259 ألف مانات وضريبة الطرق 3 ملايين و748 ألف مانات.