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    بحث التعاون في الاستثمارات بين أذربيجان والمملكة العربية السعودية

    ١٤.٠٤.٢٠٢٢ [١٠:٤٦]

    باكو، 14 أبريل (أذرتاج)

    التقى وزير الاقتصاد الاذربيجاني ميكائل جباروف مع وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الابراهيم عبر الاتصال المرئي.

    أفادت وكالة اذرتاج ان الوزير الاذربيجاني جباروف قال ان الطرفين اجرا مناقشات مثمرة حول سبل التعاون الجديدة في مجالات ترويج العلاقات الاقتصادية والتنمية المستدامة للعلاقات التجارية والاستثمارات.

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