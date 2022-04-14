حجم استخراج النفط اليومي في أذربيجان خلال مارس 579.4 ألف برميل

باكو، 14 أبريل، (أذرتاج)

بلغ حجم استخراج النفط اليومي (مع المكثفات) في أذربيجان خلال مارس من العام الجاري 696.4 الف برميل.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الطاقة أن الشهر شهد تصدير 579.4 ألف برميل من النفط الخام و117 ألف برميل من المكثفات.

يذكر أن القرار المتخذ في الاجتماع الـ25 لوزراء "أوبك +" نص على زيادة إنتاج النفط الخام اليومي في أذربيجان إلى 675 ألف برميل في نوفمبر والتزام الارتفاع إلى 7 آلاف برميل.

وفقا للقرار المتخذ في الاجتماع الثالث والعشرين للوزراء، سيكون التزام الخفض 43 ألف برميل.